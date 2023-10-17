Кулеба рассказал, сколько компаний будет производить оружие совместно с Украиной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

В Альянс оборонных индустрий присоединились уже 59 компаний из 23 стран мира. Они вместе с Украиной будут производить оружие.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Альянс оборонных индустрий

По словам Кулебы, в начале 2023 Украина инициировала форум оборонных индустрий. А уже 29 сентября совместно с Министерством обороны и Министерством отраслей стратегической промышленности провели его первую встречу.

На ней, в частности, положили начало созданию оборонного Альянса.

"Там был начат Альянс оборонных компаний, которые будут совместно с Украиной производить оружие. Сейчас уже 59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого Альянса. Это конкретные обязательства вместе создавать необходимое оружие", — говорит Кулеба.

И подчеркивает, что работа по наращиванию производства началась еще в прошлом году.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером Финляндии Саули Нииностио. Он выразил благодарность за предоставленный уже 19-й пакет военной помощи для нашего государства от страны.

Добавим, новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить значительно больше двух миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на этой неделе будет говорить с Конгрессом для одобрения этого пакета.