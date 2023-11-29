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Кулеба розповів, скільки снарядів союзники вже надали Україні

29 листопада 2023 13:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кулеба розповів, скільки снарядів союзники вже надали Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз надав Україні близько 300 тисяч із обіцяного мільйона снарядів. Це постачання необхідне Україні для перемоги над російським агресором.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу під час засідання НАТО в Брюсселі, повідомляє Reuters.

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Надання снарядів Україні

У розмові з журналістами в кулуарах західної дипломатії Кулеба закликав до більшої координації оборонної промисловості України та НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідне для перемоги над Росією.

"Нам потрібно створити євроатлантичний спільний оборонно-промисловий простір", — сказав Кулеба.

Він також додав, що це забезпечить безпеку як України, так і самих країн-членів НАТО.

Зусилля Києва з отримання зброї

Протягом останніх кількох місяців Київ брав участь у злагоджених зусиллях, щоб спонукати провідних світових виробників зброї надання своєї продукції Україні.

Це є частиною спроби диверсифікувати свою залежність від зброї та боєприпасів, наданих державами-союзниками.

Кулеба відкинув твердження журналіста про те, що війна зараз зайшла в глухий кут, оскільки літній контрнаступ України не зміг повернути значну кількість території, окупованої Росією.

"Немає безвихідної ситуації", — сказав він.

Позиція Словаччини

Кулеба також сказав, що у вівторок мав "продуктивну" зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром.

Новообраний президент Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, але пізніше уточнив, що не блокуватиме закупівлю зброї у приватних компаній.

Раніше ми повідомляли, що країни Євросоюзу почнуть виробляти понад один мільйон боєприпасів на рік. Наразі завершується визначення промислових проєктів, завдяки яким буде дозволено досягнути таких цілей.

Нагадуємо, що один з основних пріоритетів оборонного бюджету у 2024 році — це ракетне озброєння та боєприпаси. Водночас уряд просить Міноборони максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробництва. 

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