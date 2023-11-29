Кулеба рассказал, сколько снарядов союзники уже предоставили Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Европейский Союз предоставил Украине около 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов. Эта поставка необходима Украине для победы над российским агрессором.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду во время заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Reuters.

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Предоставление снарядов Украине

В разговоре с журналистами в кулуарах западной дипломатии Кулеба призвал к большей координации оборонной промышленности Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией.

"Нам нужно создать евроатлантическое общее оборонно-промышленное пространство", — сказал Кулеба.

Он также добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран-членов НАТО.

Усилия Киева по получению оружия

В последние несколько месяцев Киев принимал участие в слаженных усилиях, чтобы побудить ведущих мировых производителей оружия предоставления своей продукции Украине.

Это часть попытки диверсифицировать свою зависимость от оружия и боеприпасов, предоставленных государствами-союзниками.

Кулеба отверг утверждение журналиста о том, что война сейчас зашла в тупик, поскольку летнее контрнаступление Украины не смогло вернуть значительное количество территории, оккупированной Россией.

"Нет безысходной ситуации", — сказал он.

Позиция Словакии

Кулеба также сказал, что во вторник у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.

Новоизбранный президент Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, но позже уточнил, что не будет блокировать закупки оружия у частных компаний.

Ранее мы сообщали, что страны Евросоюза начнут производить более одного миллиона боеприпасов в год. В настоящее время завершается определение промышленных проектов, благодаря которым будет позволено достичь таких целей.

Напоминаем, что один из основных приоритетов оборонного бюджета в 2024 году — это ракетное вооружение и боеприпасы . В то же время правительство просит Минобороны максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производства.