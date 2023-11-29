Кулеба рассказал, сколько снарядов союзники уже предоставили Украине
Европейский Союз предоставил Украине около 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов. Эта поставка необходима Украине для победы над российским агрессором.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду во время заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Reuters.
Предоставление снарядов Украине
В разговоре с журналистами в кулуарах западной дипломатии Кулеба призвал к большей координации оборонной промышленности Украины и НАТО, чтобы обеспечить Киеву поставки, необходимые для победы над Россией.
"Нам нужно создать евроатлантическое общее оборонно-промышленное пространство", — сказал Кулеба.
Он также добавил, что это обеспечит безопасность как Украины, так и самих стран-членов НАТО.
Усилия Киева по получению оружия
В последние несколько месяцев Киев принимал участие в слаженных усилиях, чтобы побудить ведущих мировых производителей оружия предоставления своей продукции Украине.
Это часть попытки диверсифицировать свою зависимость от оружия и боеприпасов, предоставленных государствами-союзниками.
Кулеба отверг утверждение журналиста о том, что война сейчас зашла в тупик, поскольку летнее контрнаступление Украины не смогло вернуть значительное количество территории, оккупированной Россией.
"Нет безысходной ситуации", — сказал он.
Позиция Словакии
Кулеба также сказал, что во вторник у него была "продуктивная" встреча с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром.
Новоизбранный президент Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, но позже уточнил, что не будет блокировать закупки оружия у частных компаний.
Ранее мы сообщали, что страны Евросоюза начнут производить более одного миллиона боеприпасов в год. В настоящее время завершается определение промышленных проектов, благодаря которым будет позволено достичь таких целей.
Напоминаем, что один из основных приоритетов оборонного бюджета в 2024 году — это ракетное вооружение и боеприпасы . В то же время правительство просит Минобороны максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производства.
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