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Скільки американців виступають за виділення додаткової допомоги Україні

22 листопада 2023 14:25
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Скільки американців виступають за виділення додаткової допомоги Україні
Вантаж військової допомоги для України. Фото: Militarnyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У США 55% громадян підтримують продовження надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні. Водночас 43% опитаних виступили проти.

Про це свідчать дані національного опитування NBC News

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Згідно з даними опитування, 26% американських респондентів твердо відповіли "так" щодо передачі додаткової фінансової та військової допомоги Україні, 29% — вказали, що схиляються до цього, а 43% — виступили "проти".

Водночас найбільше підтримують допомогу Україні представники Демократичної партії — 77% тоді як серед республіканців таку думку поділяють лише 35%. 

Зазначається, що опитування було проведено упродовж 10-14 листопада і має загальну похибку 3,1%.

Нагадаємо, вчора видання ABC з посиланням на українського чиновника повідомило, що після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США для України зменшилось близько на 30%. 

Перед цим про скорочення поставок снарядів від США в Україну на тлі війни в Ізраїлі сказав і Президент України Володимир Зеленський.  Зокрема, Київ повільніше отримує ключові 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Проте у Пентагоні спростували інформацію про те, що війна в Ізраїлі спричинила зменшення постачання боєприпасів Україні. Там запевнили, що можуть одночасно допомагати двом країнам.

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