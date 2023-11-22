У Пентагоні відреагували на чутки про зменшення допомоги Україні

Заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх. Фото: Associated Press

У Пентагоні заперечили, що війна в Ізраїлі спричинила зменшення постачання боєприпасів Україні. Там запевнили, що можуть одночасна допомагати двом країнам.

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу.

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Сінгх заявила, що інформація про зменшення військової допомоги Україні від США на 30% не відповідає дійсності.

"Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми продовжимо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, коли наближається зима", — зазначила вона.

Окрім того, заступниця речника Міноборони США висловила впевненість, що Штати можуть підтримувати одночасно і Україну, і Ізраїль. Вона також пояснила, що допомога надходить не так швидко, як хотілось, оскільки відповідні рішення має ухвалити Конгрес.

"Ми не можемо зробити це без Конгресу чи без ухвалення Конгресом додаткового законопроєкту, який ми подали кілька місяців тому, і це, як ви знаєте, потреба в терміновій надзвичайній допомозі, і це стосується не лише України, це також стосується Ізраїлю", — підкреслила Сінгх.

Нагадаємо, вчора видання ABC з посиланням на українського чиновника повідомило, що після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США для України зменшилось близько на 30%.

Окрім того, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну скоротилися. Зокрема, Київ повільніше отримує ключові 155-міліметрові артилерійські снаряди.