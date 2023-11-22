В Пентагоне отреагировали на слухи об уменьшении помощи Украине

Заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх. Фото: Associated Press

В Пентагоне отрицали, что война в Израиле повлекла за собой уменьшение поставок боеприпасов Украине. Там заверили, что могут одновременно помогать двум странам.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

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Сингх заявила, что информация об уменьшении военной помощи Украине от США на 30% не соответствует действительности.

"Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно, когда приближается зима", — отметила она.

Кроме того, заместитель представителя Минобороны США выразила уверенность, что Штаты могут поддерживать одновременно и Украину, и Израиль. Она также объяснила, что помощь поступает не так быстро, как хотелось, поскольку соответствующие решения должен быть принят Конгрессом.

"Мы не можем сделать это без Конгресса или без принятия Конгрессом дополнительного законопроекта, который мы предоставили несколько месяцев назад, и это, как вы знаете, потребность в срочной чрезвычайной помощи, и это касается не только Украины, это также касается Израиля", — подчеркнула Сингх.

Напомним, вчера издание ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что после начала войны в Израиле поставки оружия от США для Украины уменьшились около 30%.

Кроме того, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились. В частности, Киев медленнее получает ключевые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.