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Сколько американцев выступают за выделение дополнительной помощи Украине

22 ноября 2023 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько американцев выступают за выделение дополнительной помощи Украине
Груз военной помощи для Украины. Фото: Militarnyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США 55% граждан поддерживают продолжение предоставления дополнительной финансовой и военной помощи Украине. В то же время 43% опрошенных выступили против.

Об этом свидетельствуют данные национального опроса NBC News.

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Согласно данным опроса, 26% американских респондентов твердо ответили "да" о передаче дополнительной финансовой и военной помощи Украине, 29% — указали, что склоняются к этому, а 43% — выступили "против".

В то же время, больше всего поддерживают помощь Украине представители Демократической партии — 77%, тогда как среди республиканцев такое мнение разделяют только 35%.

Отмечается, что опрос был проведен в течение 10-14 ноября и имеет общую погрешность 3,1%.

Напомним, вчера издание ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что после начала войны в Израиле поставки оружия от США для Украины уменьшились около 30%.

Перед этим о сокращении поставок снарядов от США в Украину на фоне войны в Израиле сказал и Президент Украины Владимир Зеленский. В частности, Киев медленнее получает ключевые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Однако в Пентагоне опровергли информацию о том, что война в Израиле повлекла за собой уменьшение поставок боеприпасов Украине. Там заверили, что могут одновременно помогать двум странам.

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