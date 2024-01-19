Кулеба заявив, що Захід повинен забрати у РФ можливість виробляти зброю в обхід санкцій

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що західні країни повинні підірвати здатність росіян виробляти зброю. У світі існують тіньові схеми та лазівки, за допомогою яких РФ вдається обходити санкції.

Про це Кулеба написав у Twitter.

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Він наголосив, що Захід повинен серйозно зайнятися тим, щоб придушити здатність Росії виробляти зброю.



"За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, знайдених у російській зброї, знищеній в Україні, походять із західних країн. Це не дії уряду, а радше приватних фірм, і експорт, що потрапляє до Росії, — це не обов'язково військові товари, а й продукція подвійного призначення, цивільна продукція і навіть побутова техніка", — сказав Кулеба.



За словами очільника МЗС, якими б ці товари не були — в кінцевому підсумку вони потрапляють в Україну, аби вчиняти воєнні злочини, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.



Також він заявив, що Україна потребувала б менше допомоги і втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для уникнення санкцій були ретельно відстежені та повністю закриті.



Міністр додав, що Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів та спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх. Водночас відповідальність лежить й на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які продають за кордон.



"Припинення поставок цих запчастин до Росії потребує масштабних, скоординованих зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох цивільних осіб в Україні і виведе з ладу військову машину Путіна", — зауважив Кулеба.

Скриншот допису Кулеби

Нагадаємо, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 знайшли 42 деталі іноземного виробництва. 4 січня окупанти використали її під час удару по Кропивницькому.

Також ми писали, що протягом січня-жовтня 2023 року обсяг російського імпорту військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів. Це лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, деякі компанії Фінляндії досі мають зв'язки з Росією. Вони пов'язані з російськими силовими структурами та постачають необхідне обладнання і компоненти для російського оборонно-промислового комплексу. Підприємства вже привернули увагу правоохоронців завдяки своїй співпраці з країною-агресоркою і обходу санкції проти Росії.