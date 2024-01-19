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Кулеба заявил, что Запад должен забрать у РФ возможность производить оружие в обход санкций

19 января 2024 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба заявил, что Запад должен забрать у РФ возможность производить оружие в обход санкций
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: EPA/UPG
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны должны подорвать способность россиян производить оружие. В мире существуют теневые схемы и лазейки, с помощью которых РФ удается обходить санкции.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Он подчеркнул, что Запад должен всерьез заняться тем, чтобы подавить способность России производить оружие.

"По некоторым данным, до 95% критически важных компонентов иностранного производства, найденных в российском оружии, уничтоженном в Украине, происходят из западных стран. Это не действия правительства, а скорее частных фирм, и попадающий в Россию экспорт — это не обязательно военные товары, но и продукция двойного назначения, гражданская продукция и даже бытовая техника", — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, какими бы эти товары ни были — в конечном счете они попадают в Украину, чтобы совершать военные преступления, убивать людей и разрушать критически важную инфраструктуру.

Также он заявил, что Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла меньше жизней, если бы все теневые схемы и лазейки во избежание санкций были тщательно отслежены и полностью закрыты.

Министр добавил, что у Запада есть лучшая финансовая разведка, эксперты и специализированные органы, которые способны отслеживать такие схемы и разрушать их. В то же время ответственность лежит и на самих компаниях: они должны контролировать конечных потребителей товаров, которые продают за границу.

"Прекращение поставок этих запчастей в Россию требует масштабных, скоординированных усилий частного и государственного секторов. Но это спасет жизнь многих гражданских лиц в Украине и выведет из строя военную машину Путина", — отметил Кулеба.

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Скриншот сообщения Кулебы

Напомним, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 обнаружили 42 детали иностранного производства. 4 января оккупанты использовали ее во время удара по Кропивницкому.

Также мы писали, что за январь-октябрь 2023 года объем российского импорта военных товаров достиг почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, у некоторых компаний Финляндии до сих пор есть связи с Россией. Они связаны с российскими силовыми структурами и снабжают необходимое оборудование и компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса. Предприятия уже привлекли внимание правоохранителей благодаря своему сотрудничеству со страной-агрессорой и обходу санкции против России.

санкции против России
Дмитрий Кулеба
оружие
МИД
война в Украине
производство

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