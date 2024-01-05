У російських ракетах Х-59 знайшли понад 40 деталей іноземного виробництва

Ракета Х-59. Фото: mil.in.ua

У російських авіаційних ракетах типу Х-59 знайшли 42 деталі іноземного виробництва. Вчора, 4 січня, окупанти використали її під час удару по Кропивницькому.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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НАЗК доповнило відповідною інформацією відкриту електронну "Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї".

"Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59... Саме ці ракети у поєднанні з "шахедами", іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом", — йдеться у повідомленні.

Російська ракета Х-59. Фото: nazk.gov.ua

У НАЗК зазначили, що вчора російські загарбники вдарили цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому. Внаслідок чергової атаки ворога загинула людина, ще вісім — отримали поранення.

"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня.

Також ми писали, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що росіяни можуть готувати новий ракетний удар з півдня. Ймовірно, що він може статися під час зниження температури по всій території України, яке прогнозують синоптики.