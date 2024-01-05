В российских ракетах Х-59 нашли более 40 деталей иностранного производства

Ракета Х-59. Фото: mil.in.ua

В российских авиационных ракетах типа Х-59 обнаружили 42 детали иностранного производства. Вчера, 4 января, оккупанты использовали ее во время удара по Кропивницкому.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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НАПК дополнило соответствующей информацией открытую электронную "Единую базу данных иностранных компонентов в оружии".

"Страна-агрессор ежедневно обстреливает Украину различными видами вооружения, в том числе используя тактическую авиацию, которая несет ракеты Х-59... Именно эти ракеты в сочетании с "шахедами", иностранные детали которых можно найти в нашей Базе, Россия начала регулярно применять в последнее время", — говорится в сообщении.

Российская ракета Х-59. Фото: nazk.gov.ua

В НАПК отметили, что вчера российские захватчики ударили этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком. В результате очередной атаки врага погиб человек, еще восемь — получили ранения.

"Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских по всему миру", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Также мы писали, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что россияне могут готовить новый ракетный удар с юга. Вероятно, он может произойти во время снижения температуры по всей территории Украины, которое прогнозируют синоптики.