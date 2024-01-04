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РФ вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, — WP

4 січня 2024 21:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, — WP
Наслідки російського обстрілу Києва 2 січня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вже запускали по України балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю. Це відбулося наприкінці грудня та на початку січня. 

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

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Розміщення Росією північнокорейських балістичних ракет, про яке раніше не повідомлялося, свідчить про зростаючу підтримку Кім Чен Ином військових зусиль Москви. До того ж це демонструє здатність російського диктатора Володимира Путіна спиратися на країни-парії, щоб компенсувати недоліки у власному арсеналі.

"Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військову техніку в країнах-однодумцях", — заявив американський чиновник.

За його словами, КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і декілька десятків балістичних ракет, які окупанти запустили по Україні.

Другий чиновник каже, що північнокорейські снаряди були балістичними ракетами малої дальності, які Москва запустила наприкінці грудня і на початку січня.

За словами військового аналітика Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, військові зусилля Росії посилюються за рахунок імпорту зброї.

"Мобілізоване оборонне промислове виробництво Росії зараз виробляє значно більше ракет на місяць, ніж це було до війни, проте цього все ще недостатньо відносно її потреб і не може замінити запаси ракет, які вона витратила протягом останніх двох років", — сказав він.

Кофман наголосив, що це означає, що Росія виграла б, якби отримала доступ до додаткових запасів з таких країн, як Північна Корея.

Наразі невідомо, який обсяг зброї Північна Корея відправила РФ, або скільки вона планує надати в найближчі місяці.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

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