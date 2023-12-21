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У США викрили факти нової поставки зброї КНДР до Росії

21 грудня 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США викрили факти нової поставки зброї КНДР до Росії
Посол США при НАТО Джуліан Сміт. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт під час свого брифінгу. 

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У США дізнались, що КНДР і надалі передає Росії свою зброю. Так, зовсім нещодавно було зафіксовано поставку понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР нещодавно поставила в Росію ще більше зброї для використання у війні проти України, і наша інформація дійсно вказує на те, що КНДР надала Росії понад тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Ми також опублікували, як ви всі знаєте, зображення, що показують переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії на кораблі", — повідомляє Сміт. 

Окрім того, вона розповіла, що в обмін на військову підтримку, Північна Корея очікує від Росії передові військові технології, можливо, винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет або такі матеріали.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли, що КНДР готова до нових постачань зброї Росії.

Окрім того, Північна Корея та Росія вирішили розширити свою співпрацю. Йдеться про торгівлю, економіку, науку та технології.

Також ми писали, що в Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише зміцнюватимуться. Там кажуть, що США мають звикнути до нової реальності.

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