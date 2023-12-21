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В США разоблачили факты новой поставки оружия КНДР в Россию

21 декабря 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США разоблачили факты новой поставки оружия КНДР в Россию
Посол США при НАТО Джулиан Смит. Фото: Associated Press
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Недавно Северная Корея поставила в России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

Об этом сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит на своем брифинге.

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В США узнали, что КНДР продолжает передавать России свое оружие. Так, совсем недавно была зафиксирована поставка более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила в Россию еще большее оружие для использования в войне против Украины, и наша информация действительно указывает на то, что КНДР предоставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Мы также опубликовали, Как вы все знаете, изображения, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию на корабле", — сообщает Смит.

Кроме того, она рассказала, что в обмен на военную поддержку Северная Корея ожидает от России передовые военные технологии, возможно, истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или такие материалы.

Напомним, недавно СМИ рассказали, что КНДР готова к новым поставкам оружия России.

Северная Корея и Россия решили расширить свое сотрудничество. Речь идет о торговле, экономике, науке и технологиях.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут только укрепляться. Там говорят, что США должны привыкнуть к новой реальности.

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