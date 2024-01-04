Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, — WP arrow

РФ уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, — WP

4 января 2024 21:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, — WP
Последствия российского обстрела Киева 2 января. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Читайте также:

РФ использует северокорейские баллистические ракеты

Размещение Россией северокорейских баллистических ракет, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о растущей поддержке Ким Чен Ыном военных усилий Москвы. К тому же это демонстрирует способность российского диктатора Владимира Путина опираться на страны-парии, чтобы компенсировать недостатки в собственном арсенале.

"Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику в странах-единомышленниках", — заявил американский чиновник.

По его словам, КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, которые оккупанты запустили по Украине.

Второй чиновник говорит, что северокорейские снаряды были баллистическими ракетами малой дальности, которые Москва запустила в конце декабря и начале января.

По словам военного аналитика Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, военные усилия России усиливаются за счет импорта оружия.

"Мобилизованное оборонное промышленное производство России сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем это было до войны, однако этого все еще недостаточно относительно ее потребностей и не может заменить запасы ракет, которые она потратила в течение последних двух лет", — сказал он.

Кофман подчеркнул, что это означает, что Россия выиграла бы, если бы получила доступ к дополнительным запасам из таких стран, как Северная Корея.

Пока неизвестно, какой объем оружия Северная Корея отправила РФ, или сколько она планирует предоставить в ближайшие месяцы.

Напомним, недавно Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме