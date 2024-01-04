РФ уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты, — WP

Последствия российского обстрела Киева 2 января. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты уже запускали по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей. Это произошло в конце декабря и начале января.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

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Размещение Россией северокорейских баллистических ракет, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о растущей поддержке Ким Чен Ыном военных усилий Москвы. К тому же это демонстрирует способность российского диктатора Владимира Путина опираться на страны-парии, чтобы компенсировать недостатки в собственном арсенале.

"Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику в странах-единомышленниках", — заявил американский чиновник.

По его словам, КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, которые оккупанты запустили по Украине.

Второй чиновник говорит, что северокорейские снаряды были баллистическими ракетами малой дальности, которые Москва запустила в конце декабря и начале января.

По словам военного аналитика Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, военные усилия России усиливаются за счет импорта оружия.

"Мобилизованное оборонное промышленное производство России сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем это было до войны, однако этого все еще недостаточно относительно ее потребностей и не может заменить запасы ракет, которые она потратила в течение последних двух лет", — сказал он.

Кофман подчеркнул, что это означает, что Россия выиграла бы, если бы получила доступ к дополнительным запасам из таких стран, как Северная Корея.

Пока неизвестно, какой объем оружия Северная Корея отправила РФ, или сколько она планирует предоставить в ближайшие месяцы.

Напомним, недавно Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.