Латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет

Завод з виробництва "Тор-М2Е". Ілюстративне фото: росЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію. В обхід міжнародних санкцій підприємство забезпечувало російських виробників зброї чипами та мікросхемами.

Про це інформує ISW.

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Як звітує Інститут дослідження війни, латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, в обхід санкцій мікроелектроніку продавали Науково-дослідному інституту електронних приладів, який розробляє російські ракети "Іскандер" і перебуває під санкціями США. Також чіпи від Lesta-M отримував Іжевський електромеханічний завод "Купол", що розробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е".

Водночас станом на сьогодні в збитих російських ракетах мікроелектроніку латвійського виробництва ще не знаходили.

Нагадаємо, у Нідерландах працівник Міноборони організував оборудку з продажу авіазапчастин до РФ.

Також стало відомо, що може увійти у 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.