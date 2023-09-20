Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет arrow

Латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет

20 вересня 2023 11:13
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет
Завод з виробництва "Тор-М2Е". Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення Латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію. В обхід міжнародних санкцій підприємство забезпечувало російських виробників зброї чипами та мікросхемами. 

Про це інформує ISW

Читайте також:

Що відомо про співпрацю Lesta-M з РФ

Як звітує Інститут дослідження війни, латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, в обхід санкцій мікроелектроніку продавали Науково-дослідному інституту електронних приладів, який розробляє російські ракети "Іскандер" і перебуває під санкціями США. Також чіпи від Lesta-M отримував Іжевський електромеханічний завод "Купол", що розробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е".

Водночас станом на сьогодні в збитих російських ракетах мікроелектроніку латвійського виробництва ще не знаходили.

Нагадаємо, у Нідерландах працівник Міноборони організував оборудку з продажу авіазапчастин до РФ.

Також стало відомо, що може увійти у 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз