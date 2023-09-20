Латвійська компанія Lesta-M в обхід санкцій постачала РФ чіпи для ракет
Від початку повномасштабного вторгнення Латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію. В обхід міжнародних санкцій підприємство забезпечувало російських виробників зброї чипами та мікросхемами.
Про це інформує ISW.
Що відомо про співпрацю Lesta-M з РФ
Як звітує Інститут дослідження війни, латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зокрема, в обхід санкцій мікроелектроніку продавали Науково-дослідному інституту електронних приладів, який розробляє російські ракети "Іскандер" і перебуває під санкціями США. Також чіпи від Lesta-M отримував Іжевський електромеханічний завод "Купол", що розробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е".
Водночас станом на сьогодні в збитих російських ракетах мікроелектроніку латвійського виробництва ще не знаходили.
Нагадаємо, у Нідерландах працівник Міноборони організував оборудку з продажу авіазапчастин до РФ.
Також стало відомо, що може увійти у 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.