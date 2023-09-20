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Латвийская компания Lesta-M в обход санкций поставляла РФ чипы для ракет

20 сентября 2023 11:13
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Валерия Пержун
редактор
Латвийская компания Lesta-M в обход санкций поставляла РФ чипы для ракет
Завод по производству "Тор-М2Э". Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С начала полномасштабного вторжения Латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию. В обход международных санкций предприятие снабжало российских производителей оружия чипами и микросхемами.

Об этом информирует ISW.

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Как сообщает Институт исследования войны, латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, в обход санкций микроэлектронику продавали Научно-исследовательскому институту электронных приборов, разрабатываемому российскими ракетами "Искандер" и находящимся под санкциями США. Также чипы от Lesta-M получал Ижевский электромеханический завод "Купол", разрабатывающий зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э".

В то же время по состоянию на сегодняшний день в сбитых российских ракетах микроэлектронику латвийского производства еще не находили.

Напомним, в Нидерландах работник Минобороны организовал сделку по продаже авиазапчастей в РФ.

Также стало известно, что может войти в 12-й пакет санкций ЕС против России.

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