Латвийская компания Lesta-M в обход санкций поставляла РФ чипы для ракет
С начала полномасштабного вторжения Латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию. В обход международных санкций предприятие снабжало российских производителей оружия чипами и микросхемами.
Об этом информирует ISW.
Что известно о сотрудничестве Lesta-M с РФ
Как сообщает Институт исследования войны, латвийская компания Lesta-M была ключевым импортером микроэлектроники в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В частности, в обход санкций микроэлектронику продавали Научно-исследовательскому институту электронных приборов, разрабатываемому российскими ракетами "Искандер" и находящимся под санкциями США. Также чипы от Lesta-M получал Ижевский электромеханический завод "Купол", разрабатывающий зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э".
В то же время по состоянию на сегодняшний день в сбитых российских ракетах микроэлектронику латвийского производства еще не находили.
Напомним, в Нидерландах работник Минобороны организовал сделку по продаже авиазапчастей в РФ.
Также стало известно, что может войти в 12-й пакет санкций ЕС против России.