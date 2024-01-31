Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лікарні забиті окупантами — війська РФ зазнають втрат на одному з напрямків arrow

Лікарні забиті окупантами — війська РФ зазнають втрат на одному з напрямків

31 січня 2024 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Лікарні забиті окупантами — війська РФ зазнають втрат на одному з напрямків
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські окупаційні війська роблять спроби наступу у районі села Роботине Запорізької області. Ворог зазнає численних втрат у живій силі. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти зазнають великих втрат при наступі

Зазначається, що окупантів, яких поранили на Мелітопольському напрямку, масово звозять до цивільних лікарень. Відтак медзаклади переповнені російськими загарбниками.

"Намагаючись приховати реальний стан справ, росіяни тиснуть на цивільний персонал цих лікарень. Спецслужби РФ бояться витоку небажаної інформації, тож запроваджують щодо працівників нові обмеження", — йдеться у повідомленні.

Попри це існує ще одна проблема — максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.

"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим, з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", — зазначили в ЦНС. 

Нагадаємо, російські окупанти змусили власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".

війна
лікарні
Запоріжжя
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі