Лікарні забиті окупантами — війська РФ зазнають втрат на одному з напрямків

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська роблять спроби наступу у районі села Роботине Запорізької області. Ворог зазнає численних втрат у живій силі.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Зазначається, що окупантів, яких поранили на Мелітопольському напрямку, масово звозять до цивільних лікарень. Відтак медзаклади переповнені російськими загарбниками.

"Намагаючись приховати реальний стан справ, росіяни тиснуть на цивільний персонал цих лікарень. Спецслужби РФ бояться витоку небажаної інформації, тож запроваджують щодо працівників нові обмеження", — йдеться у повідомленні.

Попри це існує ще одна проблема — максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору.

"Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим, з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, російські окупанти змусили власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".