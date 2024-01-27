Окупанти на ТОТ змушують власників готелів повідомляти про всіх відвідувачів, — Федоров
Російські окупанти змусили власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Тоталітарний контроль в окупації
Федоров розповів, що про росіян власники готелів повинні повідомляти протягом трьох днів, а не про громадян РФ впродовж доби з моменту заселення.
Зазначається, що таку угоду про "обмін інформацією" потрібно підписати з ГУ МВД РФ, а якщо вона не буде виконуватися, то власники бізнесу повинні будуть сплатити штрафи до 70 тисяч рублів.
""37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", — додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією. Як повідомляється, в сутичці брав участь колишній тілоохоронець Рамзана Кадирова, Ваха Хамбулатов.
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