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Окупанти на ТОТ змушують власників готелів повідомляти про всіх відвідувачів, — Федоров

27 січня 2024 13:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти на ТОТ змушують власників готелів повідомляти про всіх відвідувачів, — Федоров
Російські окупанти. Ілюстративне фото: REUTERS/Chingis Kondarov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти змусили власників готелів та баз відпочинку повідомляти про всіх відвідувачів, які туди приїжджають. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни ще на один крок стали ближчими до "тоталітарного контролю на ТОТ".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Федоров розповів, що про росіян власники готелів повинні повідомляти протягом трьох днів, а не про громадян РФ впродовж доби з моменту заселення.

запровадження контролю над відвідувачами готелів
Постанова окупаційного міністерства. Фото: Іван Федоров 

Зазначається, що таку угоду про "обмін інформацією" потрібно підписати з ГУ МВД РФ, а якщо вона не буде виконуватися, то власники бізнесу повинні будуть сплатити штрафи до 70 тисяч рублів. 

""37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", — додав мер Мелітополя. 

запровадження контролю над відвідувачами готелів
Скриншот допису з Telegram Івана Федорова

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією. Як повідомляється, в сутичці брав участь колишній тілоохоронець Рамзана Кадирова, Ваха Хамбулатов.

готелі
окупанти
Іван Федоров
Мелітополь
окупація
Росія

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