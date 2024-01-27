Оккупанты на ВОТ заставляют владельцев отелей сообщать обо всех посетителях, — Федоров

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Российские оккупанты заставили владельцев гостиниц и баз отдыха сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВОТ".

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Федоров рассказал, что о россиянах владельцы гостиниц должны сообщать в течение трех дней, а не о гражданах РФ в течение суток с момента заселения.

Постановление оккупационного министерства. Фото: Иван Федоров

Отмечается, что такое соглашение об "обмене информации" нужно подписать с ГУ МВД РФ, а если оно не будет выполняться, то владельцы бизнеса должны будут заплатить штрафы до 70 тысяч рублей.

"37-й год" на России и на ТОТ приближается все стремительнее. Вот только сторонники диктатуры, похоже, плохо учили историю и забыли, что исполнители преступных приказов долго не живут", — добавил мэр Мелитополя.

Скриншот сообщения из Telegram Ивана Федорова

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла стычка между "кадыровцами" и российской военной полицией. Как сообщается, в схватке принимал участие бывший телохранитель Рамзана Кадырова, Ваха Хамбулатов.