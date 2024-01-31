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Больницы забиты оккупантами — войска РФ понесут потери на одном из направлений

31 января 2024 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Больницы забиты оккупантами — войска РФ понесут потери на одном из направлений
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупационные войска предпринимают попытки наступления в районе села Роботино Запорожской области. Враг несет многочисленные потери в живой силе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что раненых на Мелитопольском направлении оккупантов массово свозят в гражданские больницы. Следовательно, медучреждения переполнены российскими захватчиками.

"Пытаясь скрыть реальное положение дел, россияне давят на гражданский персонал этих больниц. Спецслужбы РФ боятся утечки нежелательной информации и вводят в отношении работников новые ограничения", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, существует еще одна проблема — максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства.

"Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем, из каких источников население на данной территории получает информацию", — отметили в ЦНС.

Напомним, российские оккупанты заставили владельцев гостиниц и баз отдыха сообщать обо всех посетителях, которые туда приезжают. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне еще на один шаг стали ближе к "тоталитарному контролю на ВТО".

война
больницы
Запорожье
оккупанты

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