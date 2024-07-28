F-16 для України — чому літаки не зможуть надто змінити ситуацію на фронті

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

За декілька тижнів в Україні мають з'явитися довгоочікувані винищувачі F-16. Однак українські та західні посадовці вважають, що літаки не надто змінять ситуацію на фронті.

Про це повідомляє The Washington Post у неділю, 28 липня.

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Видання зазначає, що винищувачів прибуде занадто мало, а російських засобів ППО, здатних їх збити, є багато.

Це означає, що перші F-16, найімовірніше, будуть використовуватися лише для підвищення обороноздатності України — вони будуть збивати повітряні цілі, а не виконувати удари по російських наземних військах.

Журналісти вказують, що F-16, принаймні на початку, ймовірно, не будуть перебувати неподалік від лінії фронту, а це означає, що вони не зможуть ефективно стримувати атаки російських літаків.

Офіційні особи відмовилися повідомити точну кількість літаків, яку Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї, що становить близько 20 літаків. Прогнозується, що лише шість пілотів успішно завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і значні затримки.

Аналітики Центру нової американської безпеки зазначають, що умови на фронті змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення про відправку літаків. З літаками, як і зі зброєю, існує негайна потреба. Часто трапляється, що коли це доставляється, потреба стає неактуальною.

Водночас F-16 можуть задовольнити нагальні потреби, завдяки своїй подвійній ролі — збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі.

За словами представника українського оборонного відомства, "десятки" пілотів були залучені до навчання на F-16. Однак обмежена кількість інструкторів і навчальних центрів змушує Україну відправляти по одній групі пілотів і інженерно-технічного персоналу за раз.

"Чотири місяці уроків англійської мови у Великій Британії для вивчення ключової термінології передують роботі з літаком, що робить цей процес тривалістю в рік навіть для досвідчених пілотів. Україна також не може дозволити собі відпустити велику кількість досвідчених пілотів на такий тривалий термін, оскільки вони потрібні для виконання бойових завдань", — сказав представник оборонного відомства на умовах анонімності.

WP пише, що захист F-16 на українських аеродромах буде складною задачею, оскільки всі вони перебувають у зоні досяжності ракет Росії. Нещодавно Москва атакувала кілька літаків, що залишилися на злітно-посадкових смугах.

Представник українського оборонного відомства заявив, що побудова критих бетонних ангарів для повного захисту літаків у воєнний час для Києва є "неможливим".

Замість цього Україна використовує методи маскування і навіть розташовує на аеродромах моделі літаків як приманки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їх можливості доволі обмежені.

Також російська пропаганда активно поширює чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.