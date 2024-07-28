F-16 для Украины — почему самолеты не смогут слишком изменить ситуацию на фронте

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Через несколько недель в Украине должны появиться долгожданные истребители F-16. Однако украинские и западные чиновники считают, что самолеты не слишком изменят ситуацию на фронте.

Об этом сообщает The Washington Post в воскресенье, 28 июля.

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Издание отмечает, что истребителей прибудет слишком мало, а российских средств ПВО, способных их сбить, много.

Это означает, что первые F-16, скорее всего, будут использоваться только для повышения обороноспособности Украины — они будут сбивать воздушные цели, а не производить удары по российским наземным войскам.

Журналисты указывают, что F-16, по крайней мере, в начале, вероятно, не будут находиться неподалеку от линии фронта, а это значит, что они не смогут эффективно сдерживать атаки российских самолетов.

Официальные лица отказались сообщить точное количество самолетов, которое Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи, которая составляет около 20 самолетов. Прогнозируется, что только шесть пилотов успешно завершат обучение этим летом, поскольку программа имеет ограниченное количество мест и значительные задержки.

Аналитики Центра новой американской безопасности отмечают, что условия на фронте изменились с прошлого года, когда было объявлено решение об отправке самолетов. С самолетами, как и оружием, существует немедленная потребность. Часто бывает, что когда это доставляется, потребность становится неактуальной.

В то же время F-16 могут удовлетворить насущные потребности благодаря своей двойной роли — сбивать вражеские самолеты и поражать наземные цели.

По словам представителя украинского оборонного ведомства, "десятки" пилотов были вовлечены в обучение на F-16. Однако ограниченное количество инструкторов и учебных центров вынуждает Украину отправлять по одной группе пилотов и инженерно-технического персонала за раз.

"Четыре месяца уроков английского языка в Великобритании для изучения ключевой терминологии предшествуют работе с самолетом, что делает этот процесс продолжительностью в год даже для опытных пилотов. Украина также не может позволить себе отпустить большое количество опытных пилотов на такой длительный срок, поскольку они нужны для выполнения боевых задач", — сказал представитель оборонного ведомства на условиях анонимности.

WP пишет, что защита F-16 на украинских аэродромах станет сложной задачей, поскольку все они находятся в зоне досягаемости ракет России. Недавно Москва атаковала несколько самолетов, оставшихся на взлетно-посадочных полосах.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что построение крытых бетонных ангаров для полной защиты самолетов в военное время для Киева "невозможно".

Вместо этого Украина использует методы маскировки и даже размещает на аэродромах модели самолетов как приманки.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также российская пропаганда активно распространяет слухи, что истребители F-16 уже патрулируют Одессу. Такой дезинформацией оккупанты пытаются оправдать свои атаки на город и регион.