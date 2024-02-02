Литва передала Україні чергову військову допомогу — яку зброю отримають захисники

Військова допомога Україні від Литви. Фото: Міністерство оборони Литви

Литва передала нашій державі чергову партію військової допомоги. Йдеться про тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів "Карл Густав" та системи дистанційного підриву RISE-1.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви в соцмережі X.

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"Ми активно та послідовно допомагаємо Україні, тому що наша допомога — це також інвестиція у нашу власну безпеку", — запевнив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Військова допомога для України від Литви. Фото: Міністерство оборони Литви

За його словами, литовський уряд і далі буде надавати підтримку Україні, яка захищає свою територію від Росії.

Військова допомога для України від Литви. Фото: Міністерство оборони Литви

Військова допомога для України від Литви. Фото: Міністерство оборони Литви

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав Європейський фонд миру для України. За його словами, він обговорив з главою МЗС України спільні виробничі можливості, які Київ та Вільнюс можуть нарощувати.

Також Габріелюс Ландсбергіс вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вирішив відвідати Харківщину. Він зазначив, що його країна всіляко буде сприяти післявоєнній відбудові регіону.