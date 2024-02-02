Литва передала Украине очередную военную помощь — какое оружие получат защитники
Литва передала нашему государству очередную партию военной помощи. Речь идет о тысячах боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системах дистанционного подрыва RISE-1.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы в соцсети X.
Поддержка от Литвы для Украины
"Мы активно и последовательно помогаем Украине, потому что наша помощь — это также инвестиция в нашу собственную безопасность", — заверил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, литовское правительство и дальше будет оказывать поддержку Украине, которая защищает свою территорию от России.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. По его словам, он обсудил с главой МИД Украины совместные производственные возможности, которые Киев и Вильнюс могут наращивать.
Также Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил посетить Харьковщину. Он отметил, что его страна всячески будет способствовать послевоенному восстановлению региона.
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