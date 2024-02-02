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Литва передала Украине очередную военную помощь — какое оружие получат защитники

2 февраля 2024 22:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Литва передала Украине очередную военную помощь — какое оружие получат защитники
Военная помощь Украине от Литвы. Фото: Министерство обороны Литвы
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Литва передала нашему государству очередную партию военной помощи. Речь идет о тысячах боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системах дистанционного подрыва RISE-1.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы в соцсети X.

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"Мы активно и последовательно помогаем Украине, потому что наша помощь — это также инвестиция в нашу собственную безопасность", — заверил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

поставки Украине снарядов от Литвы
Военная помощь для Украины от Литвы. Фото: Министерство обороны Литвы

По его словам, литовское правительство и дальше будет оказывать поддержку Украине, которая защищает свою территорию от России.

поставки Украине снарядов от Литвы
Военная помощь для Украины от Литвы. Фото: Министерство обороны Литвы
поставки Украине снарядов от Литвы
Военная помощь для Украины от Литвы. Фото: Министерство обороны Литвы

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддержал Европейский фонд мира для Украины. По его словам, он обсудил с главой МИД Украины совместные производственные возможности, которые Киев и Вильнюс могут наращивать.

Также Габриелюс Ландсбергис впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину решил посетить Харьковщину. Он отметил, что его страна всячески будет способствовать послевоенному восстановлению региона.

Минобороны
Литва
военная помощь
боеприпасы
война в Украине
Россия

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