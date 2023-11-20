Литва перерахує Україні кошти, стягнуті від штрафів у країні

Сейм Литовської республіки. Фото: flickr com

Литва перерахує Україні кошти від штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Вони будуть направлені до Фонду розвитку співробітництва та спрямовані на відновлення України.

Про це пише lrt.lt.

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Сейм Литви проголосував за поправку до Закону про співробітництво та гуманітарну допомогу. Відповідно до неї, кошти, отримані від штрафів і конфіскованого майна, у разі недотримання міжнародних або національних санкцій, будуть перераховуватися до зазначеного фонду.

Також там зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку, пов’язану виключно з відновленням та відновленням України внаслідок вторгнення Росії.

Така поправка діятиме протягом 10 років — до січня 2034 року.

"Мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відбудові України та продемонструвала рішучу позицію щодо надання підтримки Україні перед обличчям російської агресії", – уточнила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне.

Вона розповіла, що Литва самостійно, не чекаючи рішень ЄС чи на міжнародному рівні, вживатиме заходів, які сприятимуть відбудові України.

Згідно з Кодексом країни про адміністративні порушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів карається штрафом від 200 євро до 6 тис. євро.

Нагадаємо, що Литва виділить 2 млн євро для України. Кошти спрямують на вирішення соціальних наслідків розв'язаної Росією війни.