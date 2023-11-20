Литва перечислит Украине средства, взысканные от штрафов в стране

Сейм Литовской республики. Фото: flickr com

Литва перечислит Украине деньги от штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Они будут направлены в Фонд развития сотрудничества и направлены на восстановление Украины.

Об этом пишет lrt.lt.

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Сейм Литвы проголосовал за поправку в Закон о сотрудничестве и гуманитарной помощи. Согласно ей средства, полученные от штрафов и конфискованного имущества, в случае несоблюдения международных или национальных санкций, будут перечисляться в указанный фонд.

Также там отмечается, что эти средства будут направлены на поддержку, связанную исключительно с восстановлением и восстановлением Украины в результате вторжения России.

Такая поправка будет действовать в течение 10 лет – до января 2034 года.

"Цель состоит в том, чтобы Литва совместно способствовала восстановлению Украины и продемонстрировала решительную позицию по оказанию поддержки Украине перед лицом российской агрессии", – уточнила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

Она рассказала, что Литва самостоятельно, не дожидаясь решений ЕС или на международном уровне, будет принимать меры, которые будут способствовать восстановлению Украины.

Согласно Кодексу страны об административных нарушениях, нарушениях международных санкций или ограничительных мер карается штрафом от 200 евро до 6 тыс. евро.

Напомним, что Литва выделит 2 млн. евро для Украины. Средства будут направлены на решение социальных последствий развязанной Россией войны.