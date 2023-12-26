Разумков розкритикував новий закон про мобілізацію - причини

Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Українці та експерти один поперед одного обговорють новий законопроєкт про мобілізацію, адже в ньому достатньо сенсативних норм. Своєю чергою і монобільшість, і банківські установи утримуються від коментарів. А ті, хто і раніше критикував чинну владу, знаходять що сказати про новий документ у парламенті.

Наприклад, Дмитро Разумков вважає законопроєкт поганим і наводить своє бачення наслідків від такої мобілізації. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Законопроєкт про мобілізацію

"Є законопроєкти, де використано принцип win-win, де виграють усі, а є законопроєкти, які можна використати за принципом lose-lose, від яких усі програють. Саме так можна охарактеризувати законопроєкт президента, Кабміну і монобільшості №10378. Від цього законопроєкту не виграють ті, хто захищає Батьківщину майже два роки. Вони не отримають демобілізацію та не підуть до своїх родин", — сказав Разумков.

Дмитро Разумков в парламенті. Фото: з відкритих джерел

Політик зауважив, що у документі заклали демобілізацію через 36 місяців служби, які незрозуміло коли і як починають працювати. Разумков вважає, що такий законопроєкт ніяк не вирішує питання ефективної мобілізації.

Наслідки нової мобілізації

"Це безпосередньо зона відповідальності Верховного головнокомандувача, президента країни, Уряду, провладної більшості, які розповідали, що в них усе гаразд. Вони розповідали про 2-3 тижні, про каву в Ялті і багато інших речей, за які треба було б зараз відповісти, у тому числі, в цьому законопроєкті. За великим рахунком, вони просто брехали. Цей законопроєкт створює велику кількість нових проблем та порушує Конституцію", — впевнений Разумков.

Серед проблемних питань він виділяє те, що люди, які виїхали за кордон, вже не будуть готові повертатися, розуміючи, що їх мобілізують, будуть штрафувати чи відправлять до в’язниці. Політик прогнозує, що багато з них просто відмовляться від українського громадянства і залишаться там.

Ухилянти на кордоні. Фото: з відкритих джерел

"Це вдарить по бізнесу, вдарить по економіці країни. Тому що цим законопроєктом відповідальність за мобілізацію покладається на підприємства. Люди будуть звільнятися, виводити свої гроші з банківського сектору, тому що цим законопроєктом в позасудовий спосіб хочуть блокувати рахунки людей, якщо вони не потраплять під мобілізацію", — додав Разумков.

Він особисто і його команда "Розумної політики" вважають документ дійсно поганим і будуть подавати альтернативні.

Додамо, що Новини.LIVE звернулися за коментарем до кількох банків з проханням надати свої коментарі щодо норми документу про блокування рахунків. Ми не отримали жодної відповіді. В установах кажуть, що будуть готові говорити після того, як закон буде ухвалено.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розкрив суть нового підходу до мобілізації. За його словами, уряд вже консолідував всі бази даних з інформацією про чоловіків призовного віку в Україні та за кордоном. Влада вже вирішує, як здійснити оповіщення українців про необхідність прийти до ТЦК СП.