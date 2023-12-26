Разумков раскритиковал новый закон о мобилизации - причины

Дмитрий Разумков. Фото: Новости.

Украинцы и эксперты обсуждают друг перед другом новый законопроект о мобилизации, ведь в нем достаточно сенсативных норм. В свою очередь и монобольшинство, и банковские учреждения воздерживаются от комментариев. А те, кто и раньше критиковал действующую власть, находят, что сказать о новом документе в парламенте.

Например, Дмитрий Разумков считает законопроект плохим и приводит свое видение последствий от такой мобилизации. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

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Законопроект о мобилизации

"Есть законопроекты, где использован принцип win-win, где выиграют все, а есть законопроекты, которые можно использовать по принципу lose-lose, от которых все проиграют. Именно так можно охарактеризовать законопроект президента, Кабмина и монобольшинства №10378. От этого законопроекта не выиграют те, кто защищает Родину почти два года. Они не получат демобилизацию и не пойдут в свои семьи", — сказал Разумков.

Дмитрий Разумков в парламенте. Фото: с открытых источников

Политик отметил, что в документе заложили демобилизацию через 36 месяцев службы, которые непонятно, когда и как начинают работать. Разумков считает, что такой законопроект никак не решает вопрос эффективной мобилизации.

Последствия новой мобилизации

"Это непосредственно зона ответственности Верховного главнокомандующего, президента страны, Правительства, провластного большинства, которые рассказывали, что у них все в порядке. Они рассказывали о 2-3 неделях, о кофе в Ялте и многих других вещах, за которые следовало бы сейчас ответить, в том числе, в этом законопроекте. По большому счету они просто лгали. Этот законопроект создает большое количество новых проблем и нарушает Конституцию", — уверен Разумков.

Среди проблемных вопросов он выделяет то, что выехавшие за границу люди уже не будут готовы возвращаться, понимая, что их мобилизуют, будут штрафовать или отправят в тюрьму. Политик прогнозирует, что многие просто откажутся от украинского гражданства и останутся там.

Уклоняться на границе. Фото: из открытых источников

"Это ударит по бизнесу, ударит по экономике страны. Потому что этим законопроектом ответственность за мобилизацию возлагается на предприятия. Люди будут увольняться, выводить свои деньги из банковского сектора, потому что этим законопроектом во внесудебный способ хотят блокировать счета людей, если они не попадут под мобилизацию", — добавил Разумков.

Он лично и его команда "Умной политики" считают документ действительно плохим и будут представлять альтернативные.

Добавим, что Новини.LIVE обратилось за комментарием к нескольким банкам с просьбой предоставить свои комментарии по норме документа о блокировании счетов. Мы не получили ответа. В учреждениях говорят, что будут готовы говорить после того, как закон будет принят.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл суть нового подхода к мобилизации. По его словам, правительство уже консолидировало все базы данных с информацией о мужчинах призывного возраста в Украине и за рубежом. Власти уже решают, как осуществить оповещение украинцев о необходимости прийти в ТЦК СП.