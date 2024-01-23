Ллойд Остін відреагував на чутки про контрабанду зброї з України

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Telegram/Міноборони

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час відкриття онлайн-засідання зустрічі у Форматі "Рамштайн" відреагував на інформацію про нібито контрабанду зброї з України. Він наголосив, що українці використовують її за призначенням — для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє Міноборони України.

Читайте також:

Використання західної зброї в Україні

За словами Остіна, Сполучені Штати не володіють жодними достовірними доказами нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння.

"Ми бачимо, що Україна використовує надані нами спроможності для захисту від російської агресії", — сказав він.

Голова Пентагону наголосив, що США продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу, яку надають Україні.

Також він переконаний, що союзники повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації ЗСУ.

Скриншот допису Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що сьогодні, 23 січня, розпочалася 18 нарада у рамках військової коаліції, яка надає підтримку Україні. Зустріч "Рамштайну" зібрала представників приблизно з 50 держав.

Також ми писали, що головною темою січневого засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн стало постачання Україні артилерійської техніки. Крім того, імовірно, обговорюватимуться питання постачання систем ППО та крилатих ракет.