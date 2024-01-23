Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ллойд Остин отреагировал на слухи о контрабанде оружия из Украины arrow

Ллойд Остин отреагировал на слухи о контрабанде оружия из Украины

23 января 2024 18:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ллойд Остин отреагировал на слухи о контрабанде оружия из Украины
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Telegram/Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия онлайн-заседания встречи в Формате "Рамштайн" отреагировал на информацию о якобы контрабанде оружия из Украины. Он подчеркнул, что украинцы используют ее по назначению — для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Использование западного оружия в Украине

По словам Остина, Соединенные Штаты не обладают достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения.

"Мы видим, что Украина использует предоставленные нами возможности для защиты от российской агрессии", — сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что США продолжают упорно работать над мониторингом и отчетностью о помощи, оказываемой Украине.

Также он убежден, что союзники должны продолжать сосредотачиваться как на непосредственных нуждах Украины в поле боя, так и на долгосрочной помощи по поддержке и модернизации ВСУ.

null
Скриншот сообщения Минобороны
null
Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, что сегодня, 23 января, началось 18 совещание в рамках военной коалиции, оказывающей поддержку Украине. Встреча "Рамштайна" собрала представителей примерно из 50 государств.

Также мы писали, что главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн стали поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.

оружие
контрабанда
военная помощь
Ллойд Остин
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме