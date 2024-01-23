Ллойд Остин отреагировал на слухи о контрабанде оружия из Украины

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Telegram/Минобороны

Глава Пентагона Ллойд Остин во время открытия онлайн-заседания встречи в Формате "Рамштайн" отреагировал на информацию о якобы контрабанде оружия из Украины. Он подчеркнул, что украинцы используют ее по назначению — для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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По словам Остина, Соединенные Штаты не обладают достоверными доказательствами нецелевого использования или незаконной передачи третьим сторонам американского вооружения.

"Мы видим, что Украина использует предоставленные нами возможности для защиты от российской агрессии", — сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что США продолжают упорно работать над мониторингом и отчетностью о помощи, оказываемой Украине.

Также он убежден, что союзники должны продолжать сосредотачиваться как на непосредственных нуждах Украины в поле боя, так и на долгосрочной помощи по поддержке и модернизации ВСУ.

Скриншот сообщения Минобороны

Скриншот сообщения Минобороны

Напомним, что сегодня, 23 января, началось 18 совещание в рамках военной коалиции, оказывающей поддержку Украине. Встреча "Рамштайна" собрала представителей примерно из 50 государств.

Также мы писали, что главной темой январского заседания антироссийской коалиции в формате Рамштайн стали поставки Украине артиллерийской техники. Кроме того, предположительно, будут обсуждаться вопросы поставок систем ПВО и крылатых ракет.