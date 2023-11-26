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Майже десяток БпЛА — в Міноборони РФ розповіли про наслідки нічної атаки

26 листопада 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Майже десяток БпЛА — в Міноборони РФ розповіли про наслідки нічної атаки
Вибух у нічному Ростові-на-Дону. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Міноборони оприлюднили зведення по безпілотниках, які нібито збила ППО в ніч проти 26 листопада. В обстрілі там традиційно звинувачують Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ

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Зазначається, що зранку, 26 листопада, "київський режим намагався здійснити терористичну атаку" на територію Росії, використовуючи БпЛА.

"Черговими засобами ППО знищено дев'ять БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що мер Москви жалівся на масову атаку безпілотників на територію Росії. Він розповів, чи вдалося щось збити та чи є постраждалі.

Також у російській Тулі ППО невдало "збила" один із безпілотників, який прилетів у житловий будинок. Є травмований, жителів евакуювали.

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