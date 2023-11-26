Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Почти десяток БпЛА — в Минобороны РФ рассказали о последствиях ночной атаки arrow

Почти десяток БпЛА — в Минобороны РФ рассказали о последствиях ночной атаки

26 ноября 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почти десяток БпЛА — в Минобороны РФ рассказали о последствиях ночной атаки
Взрыв в ночном Ростове-на-Дону. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском Минобороны обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбили ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также:

Сколько российская ПВО якобы сбила БпЛА

Утром, 26 ноября, "киевский режим пытался совершить террористическую атаку" на территорию России, используя БпЛА.

"Очередными средствами ПВО уничтожены девять БпЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что мэр Москвы жаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. Он рассказал, удалось ли что-то сбить и есть ли пострадавшие.

Также в российской Туле ПВО неудачно "сбила" один из прилетевших в жилой дом беспилотников. Есть травмированный, жителей эвакуировали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме