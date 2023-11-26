Почти десяток БпЛА — в Минобороны РФ рассказали о последствиях ночной атаки

Взрыв в ночном Ростове-на-Дону. Иллюстративное фото: росСМИ

В российском Минобороны обнародовали сведения по беспилотникам, которые якобы сбили ПВО в ночь на 26 ноября. В обстреле там традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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Утром, 26 ноября, "киевский режим пытался совершить террористическую атаку" на территорию России, используя БпЛА.

"Очередными средствами ПВО уничтожены девять БпЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что мэр Москвы жаловался на массовую атаку беспилотников на территорию России. Он рассказал, удалось ли что-то сбить и есть ли пострадавшие.

Также в российской Туле ПВО неудачно "сбила" один из прилетевших в жилой дом беспилотников. Есть травмированный, жителей эвакуировали.