Маляр пояснила, чому росіяни саме зараз почали атакувати Андріївку та Кліщіївку

Російські окупанти. Фото: google.com

Окупанти хочуть повернути втрачені позиції на південному фланзі під Бахмутом. Тому атакують Андріівку, Кліщіївку та в районі Курдюмівки.

Про це повідомила колишня заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.

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"Росіяни з початку жовтня помітно активізувались на Куп‘янському та Авдіівському напрямках. Зараз там дуже гарячі бої", — написала вона.

Крім того, за словами Маляр, росіяни хочуть повернути втрачені позиції на південному фланзі під Бахмутом, тому атакують Андріівку, Кліщіївку і в районі Курдюмівки.

Чому саме зараз

"Це їх реакція на посилення наших позицій на східних напрямках. Ми там поступово, але просувались та укріплювались. Росіяни відчули серйозну загрозу і хочуть не допустити наших активних дій", — зазначила ексзаступниця міністра оборони.

Крім того, окупанти не полишають мети спровокувати ЗСУ перекидати війська з півдня на схід, бо там зараз РФ збільшила кількість свого особового складу й стягнула техніку та озброєння.

"Але їм не вдається досягнути своїх задач. Наші війська їх потужно знищують. Втрати в них у рази перевищують наші", — запевнила Маляр.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська наступають на Авдіївку великими силами, це орієнтовно три батальйони. Але українські захисники на цьому напрямку тримають оборону і будують укріплення ще з 2014 року, тому росіяни і не мають серйозних успіхів.