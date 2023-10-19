Маляр объяснила, почему россияне именно сейчас начали атаковать Андреевку и Клищиевку

Российские оккупанты. Фото: google.com

Кафиры хотят вернуть утраченные позиции на южном фланге под Бахмутом. Поэтому атакуют Андреевку, Клищеевку и в районе Курдюмовки.

Об этом сообщила бывшая заместительница Министра обороны Анна Маляр.

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Что происходит сейчас на фронте

"Россияне с начала октября заметно активизировались на Купянском и Авдеевском направлениях. Сейчас там очень горячие бои", — написала она.

Кроме того, по словам Маляр, россияне хотят вернуть утраченные позиции на южном фланге под Бахмутом, поэтому атакуют Андреевку, Клещеевку и в районе Курдюмовки.

Почему именно сейчас

"Это их реакция на усиление наших позиций на восточных направлениях. Мы там постепенно, но продвигались и укреплялись. Россияне почувствовали серьезную угрозу и хотят не допустить наших активных действий", — отметила экс-замминистра обороны.

Кроме того, оккупанты не оставляют цели спровоцировать ВСУ перебросить войска с юга на восток, потому что там сейчас РФ увеличила количество своего личного состава и стащила технику и вооружение.

"Но им не удается достичь своих задач. Наши войска их мощно уничтожают. Потери у них в разы превышают наши", — заверила Маляр.

Напомним, что российские оккупационные войска наступают на Авдеевку большими силами, это ориентировочно три батальона. Но украинские защитники на этом направлении держат оборону и строят укрепление еще с 2014 года, поэтому у россиян нет серьезных успехов.