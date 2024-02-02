Маляр відповіла, скільки літаків від США отримала Україна до початку великої війни

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: скриншот з відео

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що до початку повномасштабної війни РФ до України було доставлено понад 70 літаків зі Сполучених Штатів Америки. За її словами, всі вони були озброєні.

Про це вона сказала в ефірі програми Укрінформу "Лещенко запитує".

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"На час мого призначення ми зустріли більше 70 літаків американського озброєння. Це тільки літаки, а було ще інше. Але ні партнери, ні ми не уявляли, що будуть ракети по Києву, і бачили це в інших масштабах", — зауважила Маляр.

Чи була Україна готова до повномасштабного вторгнення

Коли в політичної діячки запитали, чи була готова Україна до повномасштабного вторгнення, то вона відповіла, що держава була повністю готова в межах того ресурсу, який був у країни.

"З того, що я знаю, ми були повністю готові в рамках того ресурсу, який у нас був… Армія була готова, наскільки вона може бути готовою на кількість 215 тисяч військових", — наголосила колишня заступниця міністра оборони.

Недостатня кількість зброї на початку великої війни

Вона додала, що на початку повномасштабної війни були моменти, коли зброї залишалося на кілька днів, і тоді Міноброни робило "неймовірні і фантастичні речі", аби вона з'явилася.

За її словами, Міністерство оборони ухвалило рішення перейти на снаряди 155-го натівського калібру, адже радянські почали вичерпуватися.

Крім того, Україна зіштовхувалася з ситуацією, коли США не могли постачати нашій державі деякі види зброї через те, що це було заборонено в їхньому законодавстві, проте все ж вони внесли зміни, незважаючи на те, що "для них це ментально складна історія", сказала Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна почала з активністю здійснювати атаки на об'єкти вглиб території РФ. Для цих атак ЗСУ застосовували перші зразки власної секретної розробки зброї.

Також ми повідомляли, що Литва передала нашій державі чергову партію військової допомоги. Йдеться про тисячі боєприпасів для протитанкових гранатометів "Карл Густав" та системи дистанційного підриву RISE-1.