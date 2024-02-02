Маляр ответила, сколько самолетов от США получила Украина до начала великой войны

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: скриншот с видео

Бывшый заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что к началу полномасштабной войны РФ в Украину было доставлено более 70 самолетов из Соединенных Штатов Америки. По ее словам, все они были вооружены.

Об этом она сказала в эфире программы Укринформа "Лещенко спрашивает".

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"На момент моего назначения мы встретили более 70 самолетов американского вооружения. Это только самолеты, а было еще другое. Но ни партнеры, ни мы не представляли, что будут ракеты по Киеву, и видели это в других масштабах", — отметила Маляр.

Была ли Украина готова к полномасштабному вторжению

Когда у политического деятеля спросили, была ли Украина готова к полномасштабному вторжению, то она ответила, что государство было полностью готово в пределах того ресурса, который был у страны.

"Из того, что я знаю, мы были полностью готовы в рамках того ресурса, который у нас был… Армия была готова, насколько она может быть готова на количество 215 тысяч военных", — отметила бывшый заместитель министра обороны.

Недостаточное количество оружия в начале великой войны

Она добавила, что в начале полномасштабной войны были моменты, когда оружия оставалось на несколько дней, и тогда Миноброны делало "невероятные и фантастические вещи", чтобы оно появилось.

По ее словам, Министерство обороны приняло решение перейти на снаряды 155-го натовского калибра, ведь советские начали заканчиватся.

Кроме того, Украина сталкивалась с ситуацией, когда США не могли поставлять нашему государству некоторые виды оружия из-за того, что это было запрещено в их законодательстве, однако все же они внесли изменения, несмотря на то, что "для них это ментально сложная история", сказала Маляр.

Напомним, ранее мы писали, что Украина начала с активностью совершать атаки на объекты вглубь территории РФ. Для этих атак ВСУ применяли первые образцы собственной секретной разработки оружия.

Также мы сообщали, что Литва передала нашему государству очередную партию военной помощи. Речь идет о тысячах боеприпасов для противотанковых гранатометов "Карл Густав" и системы дистанционного подрыва RISE-1.