Маломуж розповів, скільки систем Patriot необхідно для закриття неба над Україною
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, скільки необхідно систем ППО для закриття неба України. На його думку, близько 50-60 таких ЗРК та ще такої ж кількості систем SAMP/Т буде достатньо.
Про це пише Главред.
Скільки Patriot треба, аби закрити небо
За його словами, Україні треба комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot — вони мають бути розподілені по різних містах.
Він пояснив, що необхідно щонайменше 50-60 Patriot та 50-60 SAMP/Т — вони зможуть прикрити майже всі міста і стратегічні об’єкти в радіусі 60 км.
"Такі ракети дуже швидко летять, наприклад, С-400, модифіковані під наземні цілі, летять півтори-дві хвилини, тож їх може перехопити лише ефективна система ППО новітнього типу на кшталт Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS та інші, які збивають і ракети, і безпілотники", — зазначив Маломуж.
Щодо німецьких комплексів Iris, то вони прикривають усе в радіусі 10 км і є дуже ефективними.
Крім того, потрібно до 200 установок різного штибу, наприклад, Gepard, які зможуть збивати ворожі дрони.
"Вони роблять 600 пострілів за хвилину снарядами 40-го калібру - це дуже потужні системи, що знищують будь-який безпілотник", — зауважив військовий.
Раніше ми писали, скільки загалом "Кинджалів" у небі над Україною збили системи Patriot.
Крім того, в ISW вважають, що збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.
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