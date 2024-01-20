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Маломуж розповів, скільки систем Patriot необхідно для закриття неба над Україною

20 січня 2024 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Маломуж розповів, скільки систем Patriot необхідно для закриття неба над Україною
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Фото: Апостроф
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, скільки необхідно систем ППО для закриття неба України. На його думку, близько 50-60 таких ЗРК та ще такої ж кількості систем SAMP/Т буде достатньо.

Про це пише Главред.

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Скільки Patriot треба, аби закрити небо

За його словами, Україні треба комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot — вони мають бути розподілені по різних містах.

Він пояснив, що необхідно щонайменше 50-60 Patriot та 50-60 SAMP/Т — вони зможуть прикрити майже всі міста і стратегічні об’єкти в радіусі 60 км.

"Такі ракети дуже швидко летять, наприклад, С-400, модифіковані під наземні цілі, летять півтори-дві хвилини, тож їх може перехопити лише ефективна система ППО новітнього типу на кшталт Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS та інші, які збивають і ракети, і безпілотники", — зазначив Маломуж.

Щодо німецьких комплексів Iris, то вони прикривають усе в радіусі 10 км і є дуже ефективними.

Крім того, потрібно до 200 установок різного штибу, наприклад, Gepard, які зможуть збивати ворожі дрони.

"Вони роблять 600 пострілів за хвилину снарядами 40-го калібру - це дуже потужні системи, що знищують будь-який безпілотник", — зауважив військовий.

Раніше ми писали, скільки загалом "Кинджалів" у небі над Україною збили системи Patriot.

Крім того, в ISW вважають, що збиття силами української протиповітряної оборони 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може стати переломним моментом у боротьбі України проти ворожих обстрілів. Силам оборони все більше вдається адаптуватися до тактики російських обстрілів.

безпілотники
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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