Маломуж рассказал, сколько систем Patriot необходимо для закрытия неба над Украиной

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Фото: Апостроф

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько необходимо систем ПВО для закрытия неба Украины. По его мнению, около 50-60 таких ЗРК и такого же количества систем SAMP/Т будет достаточно.

Об этом пишет Главред.

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По его словам, Украине нужны комплексные средства ПВО, а не только Patriot — они должны быть распределены по разным городам.

Он объяснил, что необходимо не менее 50-60 Patriot и 50-60 SAMP/Т — они смогут прикрыть почти все города и стратегические объекты в радиусе 60 км.

"Такие ракеты очень быстро летят, например С-400, модифицированные под наземные цели, летят полторы-две минуты, поэтому их может перехватить только эффективная система ПВО новейшего типа Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS и другие, которые сбивают и ракеты, и беспилотники", — отметил Маломуж.

Что касается немецких комплексов Iris, то они прикрывают все в радиусе 10 км и очень эффективны.

Кроме того, требуется до 200 установок разного толка, например Gepard, которые смогут сбивать вражеские дроны.

"Они производят 600 выстрелов в минуту снарядами 40-го калибра — это очень мощные системы, уничтожающие любой беспилотник", — отметил военный.

Раньше мы писали, сколько в общей сложности "Кинжалов" в небе над Украиной сбили системы Patriot.

Кроме того, в ISW считают, что ущерб силами украинской противовоздушной обороны 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы может стать переломным моментом в борьбе Украины против вражеских обстрелов. Силам обороны все больше удается приспособиться к тактике российских обстрелов.