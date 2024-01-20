Маломуж рассказал, сколько систем Patriot необходимо для закрытия неба над Украиной
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, сколько необходимо систем ПВО для закрытия неба Украины. По его мнению, около 50-60 таких ЗРК и такого же количества систем SAMP/Т будет достаточно.
Об этом пишет Главред.
Сколько Patriot нужно, чтобы закрыть небо
По его словам, Украине нужны комплексные средства ПВО, а не только Patriot — они должны быть распределены по разным городам.
Он объяснил, что необходимо не менее 50-60 Patriot и 50-60 SAMP/Т — они смогут прикрыть почти все города и стратегические объекты в радиусе 60 км.
"Такие ракеты очень быстро летят, например С-400, модифицированные под наземные цели, летят полторы-две минуты, поэтому их может перехватить только эффективная система ПВО новейшего типа Patriot, SAMP/Т, Iris, NASAMS и другие, которые сбивают и ракеты, и беспилотники", — отметил Маломуж.
Что касается немецких комплексов Iris, то они прикрывают все в радиусе 10 км и очень эффективны.
Кроме того, требуется до 200 установок разного толка, например Gepard, которые смогут сбивать вражеские дроны.
"Они производят 600 выстрелов в минуту снарядами 40-го калибра — это очень мощные системы, уничтожающие любой беспилотник", — отметил военный.
Раньше мы писали, сколько в общей сложности "Кинжалов" в небе над Украиной сбили системы Patriot.
Кроме того, в ISW считают, что ущерб силами украинской противовоздушной обороны 20 вражеских ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы может стать переломным моментом в борьбе Украины против вражеских обстрелов. Силам обороны все больше удается приспособиться к тактике российских обстрелов.
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