Вибухи у Вінницькій області сьогодні вночі 22 червня — масова ракетна атака

Потужний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Вінницькій області зараз 22 червня пролунали близько 04:00 внаслідок ракетної атаки на Україну. Наразі по всіх областях оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Вінниця" у Telegram.

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Вибухи у Вінницькій області вночі 22 червня

За даними ЗМІ, у Вінницькій області було чути вибух.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Вінниця"

Незадовго до цього Повітряні сили закликали мешканців Вінниці пройти в укриття. Ймовірно, до міста наближалася ворожа ціль.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі по всіх областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників та крилатих ракет.

Мапа повітряної тривоги в Україні 22 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні триває вже понад годину. Над областями сновигають крилаті ракети.

Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували Україну й у ніч проти 21 червня. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.