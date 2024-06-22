Вибухи у Вінницькій області сьогодні вночі 22 червня — масова ракетна атака

Масова ракетна атака — потужні вибухи у Вінницькій області
Вибухи в Вінницькій області зараз 22 червня пролунали близько 04:00 внаслідок ракетної атаки на Україну. Наразі по всіх областях оголошена масштабна повітряна тривога.
Про це повідомляє видання "Суспільне. Вінниця" у Telegram.
Вибухи у Вінницькій області вночі 22 червня
За даними ЗМІ, у Вінницькій області було чути вибух.
Незадовго до цього Повітряні сили закликали мешканців Вінниці пройти в укриття. Ймовірно, до міста наближалася ворожа ціль.
Наразі по всіх областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників та крилатих ракет.
Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні триває вже понад годину. Над областями сновигають крилаті ракети.
Також ми повідомляли, що російські окупанти атакували Україну й у ніч проти 21 червня. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.
Читайте Новини.LIVE!