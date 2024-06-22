Загроза ракетних ударів в Україні вночі 22 червня

Україну атакують крилаті ракети РФ — будьте обережні
В Україні — масштабна повітряна тривога. Сигнал небезпеки оголошений у всіх регіонах. Росія атакує крилатими ракетами.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Масштабна повітряна тривога в Україні
На півночі — група ракет продовжує рух через Київщину в напрямку Житомирщини. На півдні — група ракет прямує вздовж Одеської та Миколаївської областей в напрямку Вінничини.
О 03:58 з'явилися оновлені дані: крилаті ракети можуть атакувати Волинську та Вінницьку області.
Також висока загроза ракетних ударів у Чернігівській області.
Станом на 04:10 всі області України червоні на карті повітряних тривог.
Нагадаємо, вночі, 22 червня, під повітряної тривоги вибухи чули у Вінницькій області. Днем раніше окупанти вдарили по Кривому Рогу.
Читайте Новини.LIVE!