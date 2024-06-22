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Україну атакують крилаті ракети РФ — будьте обережні

22 червня 2024 03:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загроза ракетних ударів в Україні вночі 22 червня
Російська крилата ракета в небі. Фото ілюстративне: EPA/UPG
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні — масштабна повітряна тривога. Сигнал небезпеки оголошений у всіх регіонах. Росія атакує крилатими ракетами. 

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ

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Масштабна повітряна тривога в Україні 

На півночі — група ракет продовжує рух через Київщину в напрямку Житомирщини. На півдні — група ракет прямує вздовж Одеської та Миколаївської областей в напрямку Вінничини. 

Загроза ракетних обстрілів в Україні
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

О 03:58 з'явилися оновлені дані: крилаті ракети можуть атакувати Волинську та Вінницьку області.

Загроза ракетних ударів в Україні
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Також висока загроза ракетних ударів у Чернігівській області. 

Загроза ракетних ударів у Чернігівській області
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 04:10 всі області України червоні на карті повітряних тривог.

Повітряна тривога вночі 22 червня
Карта повітряних тривог в Україні вночі, 22 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі, 22 червня, під повітряної тривоги вибухи чули у Вінницькій області. Днем раніше окупанти вдарили по Кривому Рогу

війна
російські війська
ЗСУ
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ППО
ракетний удар

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