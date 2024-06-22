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Украину атакуют крылатые ракеты РФ — будьте осторожны

22 июня 2024 03:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Угроза ракетных ударов в Украине ночью 22 июня
Российская крылатая ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA/UPG
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине — масштабная воздушная тревога. Сигнал опасности объявлен во всех регионах. Россия атакует крылатыми ракетами.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине

На севере — группа ракет продолжает движение через Киевщину в направлении Житомирщины. На юге — группа ракет следует вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винничины.

Угроза ракетных обстрелов в Украине
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

В 03:58 появились обновленные данные: крылатые ракеты могут атаковать Волынскую и Винницкую области.

Угроза ракетных ударов в Украине
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Также высока угроза ракетных ударов в Черниговской области.

Угроза ракетных ударов в Черниговской области
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

По состоянию на 04:10, все области Украины красные на карте воздушных тревог.

Воздушная тревога ночью 22 июня
Карта воздушных тревог в Украине ночью, 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью, 22 июня, во время воздушной тревоги взрывы слышали в Винницкой области. Днем раньше оккупанты ударили по Кривому Рогу.

война
российские войска
ВСУ
обстрелы
ПВО
ракетный удар

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