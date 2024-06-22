Угроза ракетных ударов в Украине ночью 22 июня

Украину атакуют крылатые ракеты РФ — будьте осторожны
В Украине — масштабная воздушная тревога. Сигнал опасности объявлен во всех регионах. Россия атакует крылатыми ракетами.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Масштабная воздушная тревога в Украине
На севере — группа ракет продолжает движение через Киевщину в направлении Житомирщины. На юге — группа ракет следует вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винничины.
В 03:58 появились обновленные данные: крылатые ракеты могут атаковать Волынскую и Винницкую области.
Также высока угроза ракетных ударов в Черниговской области.
По состоянию на 04:10, все области Украины красные на карте воздушных тревог.
Напомним, ночью, 22 июня, во время воздушной тревоги взрывы слышали в Винницкой области. Днем раньше оккупанты ударили по Кривому Рогу.
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