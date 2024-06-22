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Массовая ракетная атака – мощные взрывы в Винницкой области

22 июня 2024 04:07
обновлено: 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Винницкой области сегодня ночью 22 июня — массовая ракетная атака
Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Винницкой области сейчас 22 июня прогремели около 04:00 в результате ракетной атаки на Украину. По всем областям объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне. Вінниця" в Telegram.

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Взрывы в Винницкой области ночью 22 июня

По данным СМИ, в Винницкой области был слышен взрыв.

Взрывы в Винницкой области ночью 22 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Вінниця"

Незадолго до этого Воздушные силы призвали жителей Винницы пройти в укрытие. Вероятно, к городу приближалась вражеская цель.

Масштабная воздушная тревога ночью 22 июня.
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По всем областям Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и крылатых ракет.

Ракетный обстрел России 22 июня
Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжается уже больше часа. Над областями снуют крылатые ракеты.

Также мы сообщали, что российские оккупанты атаковали Украину и в ночь на 21 июня. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.

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