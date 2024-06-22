Взрывы в Винницкой области сегодня ночью 22 июня — массовая ракетная атака

Мощный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Винницкой области сейчас 22 июня прогремели около 04:00 в результате ракетной атаки на Украину. По всем областям объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Суспільне. Вінниця" в Telegram.

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Взрывы в Винницкой области ночью 22 июня

По данным СМИ, в Винницкой области был слышен взрыв.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Вінниця"

Незадолго до этого Воздушные силы призвали жителей Винницы пройти в укрытие. Вероятно, к городу приближалась вражеская цель.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По всем областям Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и крылатых ракет.

Карта воздушной тревоги в Украине 22 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжается уже больше часа. Над областями снуют крылатые ракеты.

Также мы сообщали, что российские оккупанты атаковали Украину и в ночь на 21 июня. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.