Скільки російських повітряних цілей збили Сили ППО сьогодні вночі

Мобільні групи ППО. Ілюстративне фото: Командування ОС ЗСУ

Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час протиповітряної оборони захисникам вдалося збити п'ять ракет та 60 безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Російська атака на Україну 27 серпня

Вночі радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу противника.

Відомо, що окупанти завдали ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА:

трьома аеробалістичними ракетами "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл);

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл);

п'ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл);

81 ударним БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської обл).

Так, під час бойової роботи Сили ППО збили п'ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Водночас десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно, впали), один перетнув кордон із Білоруссю та ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України.