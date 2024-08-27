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Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

27 серпня 2024 09:56
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки російських повітряних цілей збили Сили ППО сьогодні вночі
Мобільні групи ППО. Ілюстративне фото: Командування ОС ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час протиповітряної оборони захисникам вдалося збити п'ять ракет та 60 безпілотників. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу противника.

Відомо, що окупанти завдали ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА:

  • трьома аеробалістичними ракетами "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл);
  • балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);
  • крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл);
  • п'ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл);
  • 81 ударним БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської обл).

Так, під час бойової роботи Сили ППО збили п'ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Водночас десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно, впали), один перетнув кордон із Білоруссю та ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України.

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Збиті цілі. Фото: Повітряні цілі

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