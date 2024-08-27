Скільки російських повітряних цілей збили Сили ППО сьогодні вночі

Масована атака на Україну — в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
Російські загарбники в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. Під час протиповітряної оборони захисникам вдалося збити п'ять ракет та 60 безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Російська атака на Україну 27 серпня
Вночі радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу противника.
Відомо, що окупанти завдали ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА:
- трьома аеробалістичними ракетами "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької обл);
- балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);
- крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл);
- п'ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл);
- 81 ударним БпЛА типу Shahed (із Єйська та Курської обл).
Так, під час бойової роботи Сили ППО збили п'ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Водночас десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно, впали), один перетнув кордон із Білоруссю та ще близько десяти перебувають у повітряному просторі України.
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