Сколько российских воздушных целей сбили Силы ПВО сегодня ночью

Массированная атака на Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские захватчики в ночь на вторник, 27 августа, совершили массированную атаку на Украину. Во время противовоздушной обороны защитникам удалось сбить пять ракет и 60 беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Российская атака на Украину 27 августа
Ночью радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 91 средство воздушного нападения противника.
Известно, что оккупанты нанесли удары ракетами разных типов и ударными БпЛА:
- тремя аэробалистическими ракетами "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл);
- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл);
- пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл.);
- 81 ударным БпЛА типа Shahed (из Ейска и Курской обл).
Во время боевой работы Силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
В то же время, десять вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно, упали), один пересек границу с Беларусью и еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.
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