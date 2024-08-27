Сколько российских воздушных целей сбили Силы ПВО сегодня ночью

Мобильные группы ПВО. Иллюстративное фото: Командование ОС ВСУ

Российские захватчики в ночь на вторник, 27 августа, совершили массированную атаку на Украину. Во время противовоздушной обороны защитникам удалось сбить пять ракет и 60 беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Ночью радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 91 средство воздушного нападения противника.

Известно, что оккупанты нанесли удары ракетами разных типов и ударными БпЛА:

тремя аэробалистическими ракетами "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл);

пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл.);

81 ударным БпЛА типа Shahed (из Ейска и Курской обл).

Во время боевой работы Силы ПВО сбили пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

В то же время, десять вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно, упали), один пересек границу с Беларусью и еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины.