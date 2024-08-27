Росія вночі атакувала Хмельниччину — в ОВА назвали кількість збитих повітряних цілей

На Хмельниччині вночі лунали вибухи — в ОВА повідомили про збиті ворожі цілі та пораненого
Російські окупанти в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили атаку на Хмельницьку область. Під час протиповітряної оборони захисникам вдалося знищити вісім ворожих цілей.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.
Атака на Хмельниччину 27 серпня
"Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили вісім ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.
Наразі працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Відомо, що через обстріл сталося загоряння двох приватних будинків: один з мешканців отримав контузію.
Крім того, вранці вдалося повністю відновити електропостачання у населених пунктах, в яких воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Однак енергетики застосовують графіки погодинних відключень.
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