Росія вночі атакувала Хмельниччину — в ОВА назвали кількість збитих повітряних цілей

Рятувальник ліквідовує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти вівторка, 27 серпня, здійснили атаку на Хмельницьку область. Під час протиповітряної оборони захисникам вдалося знищити вісім ворожих цілей.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram.

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Атака на Хмельниччину 27 серпня

"Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили вісім ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.

Наразі працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Відомо, що через обстріл сталося загоряння двох приватних будинків: один з мешканців отримав контузію.

Крім того, вранці вдалося повністю відновити електропостачання у населених пунктах, в яких воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Однак енергетики застосовують графіки погодинних відключень.