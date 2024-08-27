Россия ночью атаковала Хмельниччину - в ОВА назвали количество сбитых воздушных целей

На Хмельниччине ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о сбитых вражеских целях и раненом
Российские оккупанты в ночь на вторник, 27 августа, совершили атаку на Хмельницкую область. Во время противовоздушной обороны защитникам удалось уничтожить восемь вражеских целей.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин в Telegram.
Атака на Хмельниччину 27 августа
"Сегодня ночью во время воздушных тревог на территории Хмельницкой области наши силы ПВО сбили восемь вражеских целей", — говорится в сообщении.
В настоящее время работают все соответствующие службы и устанавливаются места падения обломков. Известно, что из-за обстрела произошло возгорание двух частных домов: один из жителей получил контузию.
Кроме того, утром удалось полностью восстановить электроснабжение в населенных пунктах, где оно исчезло после вчерашней массированной атаки. Однако энергетики применяют графики почасовых отключений.
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