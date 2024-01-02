Масована атака РФ на Україну — Польща підіймала в небо F-16

Винищувач F-16 у небі. Фото: Повітряні сили Польщі

Польща підіймала в небо винищувачі F-16 вранці 2 січня. Причиною цьому стала інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України.

Про це йдеться на сайті збройних сил Польщі.

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"Для гарантування безпеки повітряного простору Польщі було залучено дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що близько 6:45 за київським часом стартувала американська пара, що дислокується на авіабазі Ласк, а близько 7:15 стартувала польська пара з авіабази Кшесіни.

Польські військові попередили громадян про підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни.

Нагадаємо, що Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Крім того, ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.