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Массированная атака РФ на Украину — Польша поднимала в небо F-16

2 января 2024 12:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Массированная атака РФ на Украину — Польша поднимала в небо F-16
Истребитель F-16 в небе. Фото: Воздушные силы Польши
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польша поднимала в небо истребители F-16 утром 2 января. Причиной этому стала интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Об этом говорится на сайте вооруженных сил Польши.

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"Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были привлечены две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что около 6:45 по киевскому времени стартовала американская пара, дислоцирующаяся на авиабазе Ласк, а около 7:15 стартовала польская пара с авиабазы Кшесины.

Польские военные предупредили граждан о повышении уровня шума, особенно в восточной части страны.

Напомним, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Кроме того, ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

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