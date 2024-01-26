Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

Ракета в небі. Фото: EPA

Сьогодні вдень, 26 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 23 січня. У лікарні померла 61-річна жінка.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.